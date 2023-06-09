«Теплосеть Петербурга» перешла в режим повышенной готовности на время ПМЭФ-2023 и Дня России

В День России и в период подготовки и проведения ПМЭФ «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в режиме повышенной готовности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В связи с Днем России и проведением Петербургского экономического форума компания "Теплосеть" перешла в режим повышенной готовности. С 9 по 19 июня 2023 года предприятие обеспечит надежную и бесперебойную работу тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- Проведен дополнительный инструктаж линейного персонала о порядке действий при возникновении технологических нарушений на сетях в зоне ответственности предприятия. Оперативно-ремонтный персонал обеспечен дополнительной спецтехникой и аварийным запасом топлива, - рассказали в компании.

Также специалисты "Теплосети" будут круглосуточно дежурить на случай необходимости проведения срочных ремонтно-восстановительных работ. Сотрудники компании будут вести особый контроль за работой оборудования тепловых сетей.

В случае возникновения ЧП горожан просят не приближаться к месту вытекания воды и сообщать о данных фактах по телефону 004 или 112.