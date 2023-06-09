70% петербуржцев считают себя патриотами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга ответили на вопросы о патриотизме. Опрос среди них провел «Петербургский дневник» вместе с «Единой картой петербуржца» в преддверии празднования Дня России. Издание опубликовало итоги опроса.

- Положительно на вопрос о патриотизме ответили 70 процентов опрошенных. 22 процента респондентов затруднились с ответом на вопрос, и лишь 8 процентов заявили, что не считают себя патриотами, - говорится в сообщении.

40 процентов жителей Петербурга заявили, что считают, что патриотическое чувство возникает под влиянием воспитания. Еще столько же респондентов ответили, что на это влияют другие причины. 20 процентов петербуржцев затруднились с ответом.

Напомним, 92 процента жителей Северной столицы испытывают стресс на работе. Всего восемь процентов людей спокойно воспринимают свои обязанности.