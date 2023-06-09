Подростка, угостившего наркотиками 14-летнюю девочку, задержали в Ленобласти

17-летнему парню скоро предъявят обвинение. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали 17-летнего парня, которого подозревают в том, что он заставил 14-летнюю девочку попробовать наркотики. Инцидент случился вечером 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- По данным следствия, вечером 7 июня 2023 года несовершеннолетняя, 2008 года рождения, находилась на территории скейт-парка в городе Отрадное, где к ней подошел подозреваемый и склонил к потреблению наркотического средства, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас с ней все хорошо, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

В ближайшее время задержанному подростку предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.