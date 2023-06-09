Количество рейсов из Петербурга в Иран увеличится в три раза летом 2023 года

Из Пулково в три раза увеличивается количество рейсов в Иран Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург налаживает воздушное сообщение с Ираном. В пятницу, 9 июня 2023 года, аэропорт Пулково встретил первый рейс из Тегерана авиакомпании Mahan Air. Это уже третья авиакомпания, которая летает между Северной столицей и Ираном. Таким образом количество рейсов увеличится в три раза. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

- Этим летом количество рейсов в Тегеран из аэропорта Пулково увеличится в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Авиакомпания Mahan Air будет выполнять перелеты в Тегеран один раз в неделю по пятницам на воздушных судах Airbus A340-300, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Данный рейс будет выполняться из Ирана в 5 часов утра с прилетом в Петербурге в 9:30 часов. В обратном направлении самолет вылетит из Пулково в 11:10 часов и приземлится в Тегеране в 16:10 часов.

Ранее в Иран из Санкт-Петербурга впервые открыли рейсы авиакомпании Meraj Airlines и Nordwind Airlines.