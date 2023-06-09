Конная полиция вернулась на улицы Петербурга спустя 60 лет

Спустя 60 лет на улицы Санкт-Петербурга вернулась конная полиция / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге на улицы города вернулась конная полиция. Раньше покой в Северной столице охраняло кавалерийское подразделение, но уже более 60 лет ее не существует. Теперь патрулировать центр города на лошадях будут сотрудники Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

- Кавалерийское подразделение существовало в составе ленинградской милиции до начала 1960-х годов. С 1948 года это был кавалерийский эскадрон в составе оперативного полка милиции ГУВД Леноблгорисполкомов — предшественника ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии, - рассказали в ведомстве.

Конная полиция впервые за 60 лет вышла на улицы Петербурга 9 июня 2023 года. Всадники будут следить за общественным порядком в обычные и праздничные дни, патрулировать улицы Северной столицы, а также, в случае необходимости, устраивать погони за нарушителями.