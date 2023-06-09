Женщина погибла во время пожара в квартире в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагический пожар произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга. В третьем часу дня 9 июня 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит квартира на Ленинском проспекте. На место направилась бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 14:38 часов на пульт службы поступило сообщение о возгорании в доме 137 по Ленинскому проспекту. В однокомнатной квартире, в комнате площадью 18 квадратных метров происходило горение обстановки на площади в четыре квадратных метра, - рассказали в пресс-службе спасаталей.

На тушение пожара направились три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. В течение получаса они смогли совладать с огнем и пошутишь пламя. Однако на месте пожара они обнаружили погибшую женщину.

На данный момент устанавливается причина возникновения пожара и смерти женщины.