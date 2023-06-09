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НовостиОбщество9 июня 2023 13:08

76 школьников из Петербурга сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Наивысший балл по химии получили 42 человека
Анастасия НУРАДИЛОВА
76 школьников из Петербурга сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов.

76 школьников из Петербурга сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В комитете по образованию сообщили первые результаты ЕГЭ. 26 мая выпускники сдавали Единый государственный экзамен по химии, географии и литературе. По первому предмету наивысший балл получили 42 человека. Больше всего стобалльников в лицее №214 Центрального района и школе №230 Фрунзенского района.

- Географию в текущем году на максимальный балл сдали восемь учащихся. Отличные знания литературы показали 76 выпускников, - рассказали в пресс-службе комитета по образованию Петербурга.

По литературе больше всего отличились ученики Академической гимназии №56, гимназии №190 Центрального района и школы №507 Московского района. Там предмет на 100 баллов сдали 4-5 человек.