76 школьников из Петербурга сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В комитете по образованию сообщили первые результаты ЕГЭ. 26 мая выпускники сдавали Единый государственный экзамен по химии, географии и литературе. По первому предмету наивысший балл получили 42 человека. Больше всего стобалльников в лицее №214 Центрального района и школе №230 Фрунзенского района.

- Географию в текущем году на максимальный балл сдали восемь учащихся. Отличные знания литературы показали 76 выпускников, - рассказали в пресс-службе комитета по образованию Петербурга.

По литературе больше всего отличились ученики Академической гимназии №56, гимназии №190 Центрального района и школы №507 Московского района. Там предмет на 100 баллов сдали 4-5 человек.