Милонов посоветовал Дзюбе найти нормальную девушку из-за скандала после новых интимных видео

Интимные видео Артема Дзюбы попали в Сеть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов прокомментировал новые интимные видео футболиста Артема Дзюбы. Политик посоветовал спортсмену найти нормальную девушку, вместо «профурсеток», которые сливают в Сеть личные видео.

- Либо видео украли, либо девушка - профурсетка. Артему нужно уже давно стать более разборчивым. Пусть обратится к футбольным фанатам «Зенита», они могут помочь ему подсказать красивую нормальную девушку, - написал Милонов в своем официальном телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что футболисту давно пора определиться и выбрать себе избранницу: она должна быть приличной петербурженкой.

Напомним, в видео спортсмен обращается к девушке, рассказывая о своих интимных планах. Мужчина признается избраннице, что скучает и ждет встречи.