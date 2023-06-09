Набережную «Лахта Центра» в Петербурге закрыли для движения до 20 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе «Лахта Центра» рассказали о новых ограничениях из-за съемок фильма. С 9 по 20 июня там планируют закрыть движение пешеходов и транспорта по набережной. Передвигаться по дороге запретят полностью.

- Приносим извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении.

Напомним, ограничения движения ждут петербуржцев 11 июня. Они будут действовать из-за марафона «Белые ночи». На время забега будут закрыты для проезда Петровская набережная, Дворцовая площадь, Биржевой проезд, набережная реки Мойки, проезд вдоль Марсова поля и многие другие.