Школу на 1650 мест и детсад на 200 мест построят в Невском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство школы и детского сада в Невском районе. Школа сможет принять в своих стенах 1650 учеников. Она появится в Усть-Славянке на Советском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Объект общей площадью 29,2 тысяч квадратных метров будет оснащен помещениями для спортивных и культурных мероприятий, мастерскими, бассейном. Проектной документацией предусмотрены отдельные входные группы для начальной, основной и средней школ, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Детский сад появится на Русановской улице. Там будут ждать 200 воспитанников. В здании откроются бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, кружковые. Дети разных возрастов будут заниматься в различных группах.