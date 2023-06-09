Продюсер Анна Леонова в суде простила мужчину, который жестоко избил ее в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Суд вынес приговор мужчине, который жестоко избил продюсера Анну Леонову на Суворовском проспекте в Петербурге в январе. Девушка простила обидчика на судебном заседании. Она рассказала, что он принес ей извинения и возместил ущерб – 50 тысяч рублей.

- При таких обстоятельствах мировой судья уголовное дело в отношении мужчины прекратил в связи с примирением сторон, освободив его от уголовной ответственности. Он освобожден из-под стражи в зале суда, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 29 января на девушку напал неадекватный хулиган, которому она сделала замечание из-за справления нужды прямо во дворе дома. У продюсера тогда диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, параорбитальные гематомы обеих сторон, ушибленную рану лба, контузию придаточного аппарата средней степени тяжести, контузию глазного яблока.