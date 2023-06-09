Машина сбила 10-летнего мальчика на велосипеде в Шушарах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге проводят проверку после ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик на велосипеде. Авария случилась около шести часов вечера 8 июня на Ростовской улице в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП ребенок с переломом левой руки, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Водитель управлял автомобилем «Хендай Матрикс». Дорожно-транспортное происшествие произошло во дворе дома. Известно, что мужчина за последние два года не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.