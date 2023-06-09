37 миллионов рублей выделили на газоснабжение домов Петербурга в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне провел заседание регионального штаба по газификации города, где с профильными специалистами обсудил полное обеспечение города топливом. К слову, в 2023 году на эти цели из бюджета Северной столицы выделили более 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Петербург газифицирован более чем на 95 процентов. Он занимает лидирующие позиции. Но нужно достигнуть абсолютного показателя, – подчеркнул глава города.

Он также напомнил, что в зимой прошлого года в городе утвердили региональную программу газообеспечения промышленных организаций на будущие девять лет. Проектом предусмотрено строительство почти 200 километров топливных сетей высокого, среднего и низкого давления к 2031 году. Это позволит обеспечить город на Неве газом на 96,4 процента.