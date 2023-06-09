Жесткое ДТП между мотоциклом и иномаркой произошло на Футбольной аллее в Петербурге

Жесткое ДТП между мотоциклом и иномаркой произошло на Футбольной аллее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 9 июня в Петроградском районе Петербурга. На Футбольной аллее 29-летний автолюбитель не справился с управлением и сбил мотоциклиста. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили правоохранители, для 47-летнего пилота двухколесного коня изначально ничего не предвещало беды. Под колесами «Рено Логана» он оказался, когда водитель иномарки решил повернуть направо и не оценил рискованность своего маневра.

Ранее spb.kp.ru писала, что два мотоциклиста пострадали в ДТП с такси на Васильевском острове в Петербурге. Водителя автомобиля госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, а байкер попал в медучреждение с множеством травм.