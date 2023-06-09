Без вести пропавшего 76-летнего пенсионера разыскивают в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Из дома в поселке Каложицы Ленинградской области ушел 76-летний мужчина. Пенсионер пропал 8 июня и спустя сутки его местоположение по-прежнему неизвестно. На появившейся в социальных сетях поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ориентировке говорится, что он не ориентируется в пространстве. Об этом сообщили сотрудники добровольческой организации.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились волонтеры к неравнодушным жителям региона.

Кроме того, в посте указаны несколько отличительных примет. Рост пропавшего около 170 сантиметров, также у него худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы. Как сообщили близкие пенсионера, из дома он ушел в серо-синей куртке, такой же расцветки штанах, темных галошах и белой кепке. Любую известную информацию о мужчине можно сообщить напрямую инфоргу Евгение 8 911 778 71 38 или по телефону горячей линии 8 800 700 54 52.