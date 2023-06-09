333 тысячи однолетних цветов высадили перед ПМЭФ в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург активно готовится встречать гостей нового Международного экономического форума (ПМЭФ). Чтобы впечатлять приезжих не только архитектурной красотой, в городе высадили 333 тысячи однолетних цветов. Кроме того, на улицах Северной столицы совсем скоро появятся 1370 подвесных композиций из растений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Специалисты комитета уже облагородили территории города на Неве. Они посадили 100 деревьев, а также около 6700 кустарников, – рассказали в пресс-службе городского правительства.

Как сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий на время проведения Форума каждый день на улицы Петербурга будут выходить до 500 единиц техники и около 700 дворников. Кстати, на прошлой неделе в порядок привели дорожные участки на Новочеркасском и Лиговском проспектах, Приморском шоссе, Софийской и Кирочной улицах.