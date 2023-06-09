Рассылку СМС-повесток петербуржцам опровергли в ЗВО. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в СМИ появились заявления о том, что жителям Петербурга начали приходить повестки из военкомата. И не простые, бумажные, а новомодные – по смс. Но скриншоты и информацию, появившуюся в Сети, опровергли в Западном военном округе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

– Такого распоряжения не поступало. Система еще не до конца отлажена, – цитирует издание представителя ведомства.

Напомним, что СМС-оповещения о необходимости посетить военкомат от Министерства обороны РФ будут использоваться только как канал связи. К самой повестке они не приравниваются. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что точное содержание таких сообщений пока неизвестно, но уже с пришедшей повесткой можно будет ознакомиться на портале «Госуслуг».

Ранее spb.kp.ru писала, что призывникам в Петербурге начали приходить повестки с напоминанием об ограничениях за неявку.