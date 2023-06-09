Петербуржцы пожаловались на нестандартное расположение труб в психбольнице Кащенко. Фото: pikabu.ru

Жители Петербурга не поняли современные тенденции в ремонте психиатрической больницы имени Кащенко. В здании на Старо-Петергофском проспекте трубы провели в самых неожиданных местах: перед раковиной и у входа в одно из помещений. Фото из медучреждения появились в блоге одной из местных жительниц на платформе «Пикабу». Эту информацию spb.kp.ru подвердил внутренний источник.

– В ПНД Кащенко начался ремонт. Вот трубы провели. Совсем новенькие, – написала под публикацией петербурженка.

Как оказалось, в медицинском учреждении пока что используется старая система водоснабжения. Сейчас рабочие приводят в порядок установленные коммунальные сети. После они перейдут к отделке новых стен. Завершить ремонт планируют к 2024 году. Только, кажется, что трубы в стиле высоких технологий вовсе не временное явление.