Четыре выпускника сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов в Ленобласти. Фото: www.ege.spb.ru

ЕГЭ по химии в кругах выпускников, их родителей и части преподавателей традиционно считается одним из самых сложных предметов. Но ежегодно находятся отважные и целеустремленные школьники, которые выбирают его для поступления в университет. Так, в 2023 году четверо выпускников из Ленобласти сдали экзамен по этой дисциплине на высший балл. Об этом сообщили в пресс-службе комитета общего и профессионального образования региона.

– Желаем ребятам не останавливаться в стремлении быть лучшими, – написали в профильном ведомстве.

Заветную «соточку» получили два мальчика и две девочки: Арутюн Джагарян из Сертоловской школы № 1, Алина Панова из Муринского центра образования № 4, Дмитрий Касинов из Колтушской школы имени академика И.П. Павлова и Александра Масалова из Киришской школы №8.

Кстати, еще шесть уже не школьниц сдали экзамен по литературе на 100 баллов.