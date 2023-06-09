Пилотную версию нового вида ипотеки запустили в Петербурге. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Цены на новостройки больше не растут, а спрос на них только падает. Поэтому строительные компании и банки ищут новые способы продаж и привлечения покупателей. А петербуржцам предлагают новый вид ипотеки – корпоративную. Помогать приобретать жилье местным жителям по ней будут работодатели. Об этом пишет РБК.

– Часть ежемесячного платежа за сотрудника будет выплачивать организация-работодатель. Это решит и кадровый дефицит, и повысит лояльность к компании, — цитирует издание эксперта.

Пока что банк по этой программе начал сотрудничать только с петербургским метрополитеном. Позже ее хотят запустить в «массы». Кстати, спрос на жилье класса «стандарт» и «комфорт», отвечающее базовым потребностям, сохраняется. Эксперты говорят, что необходимость заехать в собственное жилье из-за изменения семейного положения у людей не пропала.