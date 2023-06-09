Дом сгорел за 20 минут в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В пионерский костер во второй половине дня, 9 июня, превратился каркасный дом в Ленобласти. Пожар случился на одной из улиц в деревне Узигонты Ломоносовского района. Огонь стремительно охватил всю конструкцию и за двадцать минут превратил ее в кучу угольков, а черные клубы дыма заволокли чистое небо. По предварительным данным, хозяев дома не было и никто не пострадал. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия к посту в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП».

– Владельцев дома, конечно, жаль. Но горит реально красиво. Надеюсь, постройка застрахована, – прокомментировал пост один из пользователей социальной сети ВКонтакте.

Многие пользователи обеспокоились тем, не остались ли в доме животные. К слову, пожар оказался настолько мощным, что едва не перекинулся на соседнее здание. На место происшествия прибыли спасатели.