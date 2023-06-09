Без вести пропавшего 22-летнего парня 9 дней ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Перед волонтерами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» вновь стоит сложная задача. В этот раз в Петербурге пропал 22-летний парень. Молодой человек ушел из дома 1 июня и спустя девять дней его местоположение остается неизвестным. Информация об этом появилась в сообществе «ЛизыАлерт» в социальной сети ВКонтакте.

– Требуется помощь добровольцев! Мужчина может находится в вашем районе, – написали сотрудники поисково-спасательного отряда в публикации.

Ориентировка на пропавшего уже разлетелась по социальным сетям. Среди особых примет на ней указали рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, карего цвета глаза и каштановые волосы. В день пропажи на парне была черная жилетка, такая же кофта, бежевые брюки и серые кроссовки. Всю известную информацию о пропавшем можно сообщить напрямую инфоргу Анне по номеру 8 999 452 24 87 или на телефон горячей линии 112.