60 «квадратов» нежилого здания на улице Коммунаров загорелись в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вторую и сумрачную половину дня в Курортном районе осветило мощное пламя. Так, на улице Коммунаров около одиннадцати часов, 9 июня, загорелось нежилое здание. Огонь занял 60 квадратных метров. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели на момент публикации продолжают бороться с разъяренной стихией. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили спасатели.

Они также добавили, что к борьбе с бушующим пламенем подключились 25 сотрудников МЧС. С помощью пяти пожарных машин они пытаются приструнить горячие языки огня и вернуть спокойствие на улицы Северной столицы.

Ранее spb.kp.ru писала, что женщина погибла во время пожара в квартире в Петербурге. Как сообщили сотрудники МЧС, возгорание в Кировском районе тушили 15 спасателей.