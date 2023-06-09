Смертельное ДТП произошло на трассе «Зуево-Новая Ладога» в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во второй половине дня, 9 июня, на 31-м километре автодороги «Зуево - Новая Ладога» случилось смертельное и массовое ДТП. Там столкнулись три автомобиля. Водитель, управлявший одной из иномарок скончался до приезда скорой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства трагедии, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили правоохранители, 68-летний водитель, находясь за рулем машины «Киа Спортейдж», не справился с управлением. Из-за этого он врезался в попутный «Рено Флюенс». 50-летний автомобилист, управлявший иномаркой, от удара вылетел на встречку, где столкнулся с транспортом модели «Ивеко Стралис», принадлежащим 40-летнему местному жителю. К сожалению, травмы, полученные шофером «Рено», оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте происшествия.