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НовостиОбщество10 июня 2023 10:37

Расписание электричек в Петербурге и Ленобласти изменится из-за Дня России

График движения поездов поменяют на три дня
Анастасия НУРАДИЛОВА
Расписание электричек в Петербурге и Ленобласти изменится из-за Дня России.

Расписание электричек в Петербурге и Ленобласти изменится из-за Дня России.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области и Петербурге изменится расписание электричек из-за празднования Дня России. График поменяют на период с 10 по 12 июня. Об этом пишет Online47.ru со ссылкой на правительство 47-го региона и заместителя председателя комитета по транспорту Михаила Присяжнюка.

- Своевременно корректируем расписание пригородных поездов, работающих по заказу нашего комитета. Следим за пассажиропотоком на направлениях, - отметил Присяжнюк.

Расписание электричек изменится 10 и 11 июня. Поезда будут ездить по расписанию субботнего дня. 12 июня электрички будут ездить по расписанию воскресенья. Некоторые составы отправятся по маршрутам по прежнему графику, часть рейсов отменят. Расписание можно узнать по ссылке.