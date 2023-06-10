Сквер Молодежный достроят в Петербурге к октябрю 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая зона отдыха скоро появится в Петербурге. На проспекте Сизова в ближайшее время организуют сквер под названием Молодежный. Новое общественное пространство будет на месте бывшего пустыря. Все работы почти завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Приморский район не самый большой по территории, но самый густонаселенный в городе. Молодежный сквер создается по инициативе жителей, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В зоне отдыха появятся площадки с травмобезопасным покрытием, скейт-парк, теннисный стол, беседки, скамейки. Специалисты посадили там растения и обустроили амфитеатр. Предполагается, что сквер будет полностью готов в октябре текущего года.