Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2023 12:30

Сквер Молодежный достроят в Петербурге к октябрю 2023 года

Он появится на проспекте Сизова
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сквер Молодежный достроят в Петербурге к октябрю 2023 года.

Сквер Молодежный достроят в Петербурге к октябрю 2023 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая зона отдыха скоро появится в Петербурге. На проспекте Сизова в ближайшее время организуют сквер под названием Молодежный. Новое общественное пространство будет на месте бывшего пустыря. Все работы почти завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Приморский район не самый большой по территории, но самый густонаселенный в городе. Молодежный сквер создается по инициативе жителей, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В зоне отдыха появятся площадки с травмобезопасным покрытием, скейт-парк, теннисный стол, беседки, скамейки. Специалисты посадили там растения и обустроили амфитеатр. Предполагается, что сквер будет полностью готов в октябре текущего года.