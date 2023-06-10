Группа «Чиж&Со» выступит вместо «Зверей» на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ-23

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В рамках Петербургского международного экономического форума в Северной столице пройдет фестиваль «Петербургские сезоны». Ранее предполагалась, что на мероприятии выступит группа «Звери», но позже это решение изменилось. На Дворцовой площади пройдет концерт «Чиж&Co».

- 16 июня на Дворцовой выступят самые настоящие романтики — группы Чиж&Со и «Джанго» с Алексеем Поддубным. Мероприятие проходит при поддержке Фонда Росконгресс и Правительства Санкт-Петербурга, - сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. В честь этого ежегодного события на улицах города появятся новые цветочные композиции. Специалисты разработали план благоустройства и озеленения территорий на площадках ПМЭФ, а также на дорогах, по которым будут передвигаться участники – в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах.