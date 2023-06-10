Многофункциональный стадион открылся в парке «Озеро Долгое» в Петербурге. Фото: City Solutions

Церемония открытия многофункционального стадиона в парке «Озеро Долгое» прошла 10 июня. Стадион построен для Центра спорта Приморского района и предназначен для всесезонных тренировок. Там будут проходить районные и городские соревнования.

- Этот стадион – часть будущего спортивного кластера Приморского района. Недавно в районе открылся крытый каток. В планах – начать проектирование комплекса с бассейном и залами для занятий разными видами спорта, - отметил глава города Александр Беглов.

Площадь стадиона составила почти 34 тысячи квадратных метров. На нем появились два футбольных поля с подогревом, волейбольная и баскетбольная площадка, дорожки для бега. Строительная компания City Solutions финансировала работы на завершающем этапе работы.

- Мы надеемся, что новый современный стадион много лет будет радовать и горожан - любителей футбола, баскетбола, волейбола, и профессиональных спортсменов из разных команд и клубов Санкт-Петербурга, - отметил гендиректор City Solutions Василий Тимофеев.