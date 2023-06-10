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НовостиПроисшествия10 июня 2023 14:55

15-летняя девочка пострадала в жесткой аварии на питбайке в Ленобласти

В тяжелом состоянии она попала в реанимацию
Анастасия НУРАДИЛОВА
15-летняя девочка пострадала в жесткой аварии на питбайке в Ленобласти.

15-летняя девочка пострадала в жесткой аварии на питбайке в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Ленобласти проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола». Двое подростков вылетели в кювет на питбайке и врезались в ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 16-летниий житель города Волхов Ленинградской области, управляя питбайком «Атом» по неустановленной причине совершил наезд на силовое ограждение с последующим съездом в правый по ходу движения кювет, - говорится в сообщении регионального ведомства.

15-летняя девочка-пассажир в тяжелом состоянии попала в реанимацию. У водителя байка не было водительского удостоверения. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.