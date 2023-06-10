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НовостиПроисшествия10 июня 2023 15:43

Мусорный контейнер полыхал на Пискаревском проспекте в Петербурге

Огонь тушили 10 спасателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мусорный контейнер полыхал на Пискаревском проспекте в Петербурге.

Мусорный контейнер полыхал на Пискаревском проспекте в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожарные тушили огонь в Красногвардейском районе Северной столицы. Происшествие случилось около пяти часов вечера на Пискаревском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит мусорный контейнер. Пламя охватило территорию площадью восемь квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели справились с огнем всего за несколько минут: в 17:08 пламя было ликвидировано. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять сотрудников МЧС. Причину и обстоятельства возгорания выяснят дознаватели.