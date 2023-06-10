Семь человек попали в больницу из-за обрушения трибун в цирковом шатре в Ленобласти. Фото: предоставлено "КП"

В администрации Ленинградской области рассказали о состоянии детей и взрослых, пострадавших после падения трибун со зрителями во время циркового представления. В больницу попали семь человек.

- Сейчас в Токсовской больнице на обследовании находятся семеро пострадавших при обрушении цирка-шапито в Лесколово. Пятеро из них - несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что шестилетняя девочка сломала ногу из-за падения трибун. Ее сразу отвезли в больницу. Мальчик, ее ровесник, тоже травмировал ногу – у него ссадина. Ему врачи помогали на месте.

После случившегося прокуратура Ленобласти организовала проверку. На месте работает заместитель Всеволожского городского прокурора. Он координирует работу МЧС и правоохранительных органов.