Скандинавский антициклон принес в Петербург потепление до 20 градусов в воскресенье

В воскресенье обещают теплую погоду без осадков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданное тепло пришло в Петербург в конце неделе. Летнюю погоду принес в Северную столицу скандинавский антициклон. Как рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа», холодные воздушные массы начали прогреваться.

- Температура воздуха от +18 до +20 градусов, по области от +17 до +22 градусов. Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, - дает прогноз метеоролог.

В понедельник, 12 июня, тоже сохранится теплая погода. Воздух прогреется до +20 градусов. Также не прогнозируется дождь.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз на лето. По его данным, жара придет в Северную столицу только в третьей декаде июня. А пока в городе сохранится ветряная и прохладная погода.