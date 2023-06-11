Пулково встретил первый рейс из Шанхая после четырехлетнего перерыва

Рейсы в Китай будут выполняться три раза в неделю. Фото: пресс-служба Пулково

Первый рейс из Шанхая встретили в Пулково. Самолет приземлился в петербургском аэропорту вечером субботу, 10 июня. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что авиасообщение между Северной столицей и Китаем было прервано еще в 2019 году во время пандемии коронавируса и спустя четыре года восстановлено.

Полеты в Шанхай выполняет авиакомпания China Eastern Airlines три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Шанхая запланирован в 15:55, прилет в аэропорт Пулково – в 21:05. Вылет из Санкт-Петербурга запланирован в 23:05, прилет в аэропорт Пудун – в 13:20 (на следующий день). Время для каждого аэропорта указано местное.

- Это третий город Китая, куда выполняются прямые перелеты из аэропорта Пулково. Также улететь из Санкт-Петербурга пассажиры могут в Пекин рейсами Hainan Airlines и Чэнду рейсами Sichuan Airlines. Этим летом в Китай выполняются восемь рейсов в неделю, - рассказали в пресс-службе Пулково.