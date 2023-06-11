Полиция задержала безработного петербуржца, стрелявшего на проспекте Ветеранов

Экспертиза показала, что изъятый пистолет был переделан в огнестрельное оружие. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала мужчину, прострелившего бедро женщине в Красносельском районе Петербурга. Стрельба случилась ночью 10 июня на проспекте Ветеранов возле дома № 153. Позже в больницу поступила 27-летняя пострадавшая с огнестрельным ранением. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. В тот же день подозреваемого задержали. Им оказался безработный 53-летний местный житель, он был в состоянии алкогольного опьянения.

- У задержанного изъят стреляющий предмет в форм-факторе пистолета Макарова, 25 патронов различных калибров, 3 детонатора, 1 капсюль - взрыватель, стограммовый мешочек с дымным порохом 100, стеклянная банка с бездымным порохом 25 миллиграммов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Экспертиза показала, что изъятый пистолет был переделан в огнестрельное оружие и нигде официально не зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчину арестовали.