Ростральные колонны дважды зажгут в Петербурге в честь Дня России

Факелы Ростральных колонн снова зажгут в честь праздника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Факелы Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова зажгут в День России. Огни появятся дважды 12 июля. Об этом сообщили в Смольном накануне праздника. Первый раз торжественный огонь загорится с 12:00 до 14:00. Второй раз факелы включат вечером с 22:00 до 02:00 13 июня.

- У нашего города немало традиций, которые стали неотъемлемой частью памятных дат и праздников. Одна из них – зажигать факелы на Ростральных колоннах в честь важнейших праздников и в ознаменование значимых событий. Эти праздничные огни петербуржцы и многочисленные гости Северной столицы смогут увидеть и в День России», - отметил губернатор Александр Беглов.

Отметим, факелы Ростральный колонн являются одним из символов Санкт-Петербурга. Их зажигают в торжественных случаях: например, 9 мая или в День Города. Также факелы зажигались, когда футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом России.