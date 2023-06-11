Молодой водитель «Лады» погиб в аварии на трассе в Ленобласти

Молодой человек потерял управление и машина улетела в кювет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Ленинградской области проводит проверку после смертельного ДТП на трассе «Зуево-Новая Ладога». Авария случилась ранним утром 11 июня на 71-ом километре дороги, уточняет пресс-служба ведомства. Погиб 21-летний молодой человек, он был водителем автомобиля «ВАЗ-21124». По данным МВД, парень не справился с управлением по неизвестным причинам и автомобиль повело в кювет, где он перевернулся. Водитель скончался на месте.

- Две пассажирки 31 и 27 лет с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело после аварии с подростками на питбайке в Волхове. 16-летний водитель мотоцикла въехал в отобойник и улетел в кювет. Пострадал он сам и его 15-летняя пассажирка. Оба подростка с травмами отправились в больницу.