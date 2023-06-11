Сорок паркоматов установили в Петроградском районе Петербурга

В Петроградском районе города установят 80 паркоматов к 1 июля 2023 года. Фото: комитет по транспорту Петербурга

Зона платной парковки почти готова к работе в Петроградском районе Петербурга. Она покроет все улицы этой части Северной столицы кроме Крестовского острова. В комитете по транспорту города отчитались о подготовке к 1 июля. Как рассказали в телеграм-канале комитета «Начальник транспортного цеха», сейчас уже установлено 80% дорожных знаков и 50% паркоматов, это около 40 штук. Синяя разметка также уже начала появляться на дорогах.

- К 1 июля в районе появится более 1100 информационных табличек, 80 паркоматов и 3430 дорожных знаков. Также будет нанесено порядка 5,5 тысячи кв.м разметки, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Напомним, зона платной парковки работает в Центральном и Адмиралтейском районах города, с 1 июля в нее войдет Петроградка, в ноябре Крестовский остров, а также весь Василеостровский район.