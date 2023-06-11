До 26 градусов потеплеет в Петербурге после 12 июня

Жара придет в Петербург после 12 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург идет потепление. Температура повысится уже на следующей неделе. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что самая холодная декада июня закончилась и впереди нас ждет уже летняя погода. К слову, средняя температура в начале месяца составила +11,9 градусов. Что на 2,8 градуса ниже нормы.

- Надо сразу сказать, что холоднее в последние десятилетия, было только в том самом холодном 2017 году, когда и весны то не было. В первой декаде 2017 года средняя температура составляла +11,4 градуса или на -3,3 градуса ниже нормы. За последние почти 40 лет холоднее (+10,8 градусов) в первой декаде было только в 1985 году, - поделился синоптик в своем телеграм-канале.

В Ленобласти эта ночь стала самой холодной за месяц, заметил метеоролог. Но скоро и в регионе будет тепло.

В Петербург сейчас пришел антициклон, который сохраняет сухую и солнечную погоду. С 12 июня будет еще теплее. Уже завтра температура повысится до +23 градусов, а до конца недели будет до +26 градусов.