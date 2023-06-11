Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом после крушения трибун в цирке Ленобласти

Фото: пресс-служба прокуратуры по Ленинградской области

Александр Бастрыкин поручил провести тщательное расследование уголовного дела после крушения трибун в цирке-шапито в Ленинградской области. ЧП случилось во время представления в поселке Лесколово во Всеволожском районе 10 июня 2023 года. Внутри шатра в этот момент находилось 150 зрителей. В какой-то момент первые ряды трибун рухнули. Пострадали двое детей. Их госпитализировали в местную больницу с ссадинами и переломом. По информации администрации Всеволожского района, еще четыре человека получили повреждения, но от медицинской помощи отказались.

- Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе и первоначальных результатах расследования уголовного дела, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Администрация цирка отказалась от комментариев и продолжает приглашать на будущие шоу. Часть зрителей пытается вернуть деньги за испорченное представление. Прокуратура проводит проверку, а следственный комитет завел уголовное дело.