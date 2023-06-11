Суд арестовал москвичку, которая распылила перцовый баллончик во время балета в Мариинском театре

Адвокат москвички уверял суд, что его подзащитная применила перцовый баллончик в целях самообороны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга арестовал на семь суток москвичку, которая распылила перцовый баллончик в Мариинском театре. Женщина устроила дебош во время балета «Лебединое озеро» 10 июня, куда она пришла вместе с дочерью. В суде она пояснила, что сидела на 17 ряду и ей было плохо видно. Именно поэтому ей пришлось достать телефон и смотреть через него. Однако на замечания сотрудников театра она реагировала агрессивно. А после и вовсе поскандалила с другими зрителями.

- Женщина выражалась грубой нецензурной бранью в фойе театра во время спектакля «Лебединое озеро», а также распылила перцовый баллончик, устроила скандал, оскорбительно приставала к гражданам, размахивала руками, на замечания не реагировала, чем демонстративно нарушала общественный порядок и спокойствие граждан, - сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Адвокат москвички уверял суд, что его подзащитная применила перцовый баллончик в целях самообороны. Один из зрителей ударил ее в плечо и она хотела защититься, заранее предупредив об этом окружающих.

Но эти аргументы не уберегли москвичку от административного ареста сроком в одну неделю.