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НовостиПроисшествия11 июня 2023 14:48

Суд арестовал москвичку, которая распылила перцовый баллончик во время балета в Мариинском театре

Женщина устроила дебош после просьбы не снимать спектакль на телефон
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Адвокат москвички уверял суд, что его подзащитная применила перцовый баллончик в целях самообороны.

Адвокат москвички уверял суд, что его подзащитная применила перцовый баллончик в целях самообороны.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга арестовал на семь суток москвичку, которая распылила перцовый баллончик в Мариинском театре. Женщина устроила дебош во время балета «Лебединое озеро» 10 июня, куда она пришла вместе с дочерью. В суде она пояснила, что сидела на 17 ряду и ей было плохо видно. Именно поэтому ей пришлось достать телефон и смотреть через него. Однако на замечания сотрудников театра она реагировала агрессивно. А после и вовсе поскандалила с другими зрителями.

- Женщина выражалась грубой нецензурной бранью в фойе театра во время спектакля «Лебединое озеро», а также распылила перцовый баллончик, устроила скандал, оскорбительно приставала к гражданам, размахивала руками, на замечания не реагировала, чем демонстративно нарушала общественный порядок и спокойствие граждан, - сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Адвокат москвички уверял суд, что его подзащитная применила перцовый баллончик в целях самообороны. Один из зрителей ударил ее в плечо и она хотела защититься, заранее предупредив об этом окружающих.

Но эти аргументы не уберегли москвичку от административного ареста сроком в одну неделю.