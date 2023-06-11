Распространенность сахарного диабета в Петербурге за 50 лет выросла в пять раз

Все инсулинозависимые пациенты обеспечены современными препаратами аналоговых инсулинов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние полвека в Петербурге в пять раз выросла распространенность сахарным диабетом. Это следует из данных, которые представил Комитет здравоохранения Северной столицы на 1 июня 2023 года. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 168 115 пациентов с этим диагнозом.

- За прошедшие 50 лет распространенность сахарного диабета в Санкт-Петербурге выросла в 5 раз – и это не только за счет роста заболеваемости, но и за счет увеличения продолжительности жизни пациентов, что является также и результатом работы диабетологической службы города. Подавляющее большинство (92%) пациентов составляют больные сахарным диабетом 2 типа, - сообщает пресс-служба ведомства.

Комздрав отмечает, что 69% больных получают таблетированные сахароснижающие препараты, еще 23% - инсулинотерапию и только 8% - монодиетотерапию. Региональными льготниками являются 64%, федеральными 36%. Также все инсулинозависимые пациенты обеспечены современными препаратами аналоговых инсулинов.