Начало лета в Петербурга стало самым холодным за последние шесть лет

Но по словам метеоролога, холодные дни теперь позади. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало лета стало самыми холодными за последние шесть лет в Петербурге. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов. В первые дни июня было зябко и средняя дневная температура составила всего 11,9 градусов, что на 2,8 градуса ниже нормы.

- Холоднее в последние десятилетия, было только в том самом холодном 2017 году, когда и весны то не было. В первой декаде 2017 года средняя температура составляла +11,4 гр. или на -3,3 гр. ниже нормы, - отметил синоптик Александр Колесов.

Но по словам метеоролога, холодные дни теперь позади. Впереди ожидается повышение температур. Так, например, уже 12 июня столбики термометра повысятся до +23 градусов, а в середине недели ожидается температура до +26 градусов. Сильный ветер также не прогнозируется и всю неделю будет стоять сухая погода.