Дворцовый мост разведут на десять минут позже обычного в ночь на 12 июня

Другие мосты тоже поменяли график на одну ночь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

График разводки мостов в Петербурге временно изменился в ночь на 12 июня. Информация об этом появилась на сайте «Мостотреста». Так, створки Дворцового моста поднимут на десять минут позже обычного. Движение по переправе будет закрыто уде в 1:20, говорится в сообщении организации. Мост сведут в 2:50, а после снова разведут с 3:10 до 4:55. Машины пустят только в 6 утра.

На Троицком мосту движение закроют в 19:30, разводка с 21:35 до 4:50.

Биржевой разведут с 3:00 до 4:55

Остальные по графику.

Напомним, в ночь на 12 июня состоится шоу «Поющие мосты». Створки Дворцового будут поднимать под классическую музыку. Прозвучат произведения Римского-Корсакова, Мусоргского, Кюи, а также Чайковского, Прокофьева и Шостаковича.

Напомним, также в ночь на 12 июня на Неве появится "Бриг Россия". В городе начинаются первые тренировки к празднику выпускников "Алые паруса".