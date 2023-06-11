Пять человек пострадали в ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» в Ленобласти

Пассажир легковушки погиб на месте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертельное ДТП случилось на трассе А-114 «Вологда-Новая Ладога» в Ленинградской области. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, 11 июня на 390-ом километре автодороги столкнулись две легковушки: «Лада Веста» и «Шкода». По предварительным данным, пострадали пять человек.

- В результате ДТП один из пострадавших от полученных скончался на месте происшествия, 13-летний ребёнок получил лёгкий вред здоровью. Степень тяжести вреда здоровью других пострадавших устанавливается, - уточняет пресс-служба полиции.

Сейчас в МВД проводят проверку по факту смертельного ДТП.

Ранее полиция сообщала о смерти еще одного человека на трассе "Зуево-Новая Ладога". 21-летний водитель «ВАЗ-21124» не справился с управлением и его машина улетела в кювет. Еще два пассажира с различными травмами доставлены в больницу. Также проводится проверка по факту аварии.