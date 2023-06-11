Пожар на территории бывшего изолятора «Кресты» ликвидирован

Пожар удалось потушить меньше чем за час. Фото: соцсети

Пожар в петербургских «Крестах» ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Сообщение о возгорании бывшей тюрьмы поступило 11 июня в 19:42. Горело двухэтажное здании на территории бывшего изолятора на площади 50 квадратных метров.

- В 20:35 пожар ликвидирован, - уточняет пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также в сообщении говорится, что информации о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлекли 3 единицы спасательной техники и 15 человек личного состава.