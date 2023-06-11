Бриг «Россия» с алыми парусами заметили в акватории Невы в Петербурге

Репетиции пройдут 12 и 13 июня. Фото: Элеонора КУРЮМОВА

Бриг «Россия» с алыми парусами появился в акватории Невы в Петербурге. Судно, которое является символом праздника выпускников, заметили в Северной столице 11 июня 2023 года недалеко от Троицкого моста.

Ранее в Смольном сообщали о первой репетиции праздника «Алые паруса» в ночь на 12 июня. Ради этого изменили график развода Троицкого моста. Его разведут в 23:00 и сведут в 04:55. Вторая репетиция состоится в ночь с 12 на 13 июня.

Сам праздник «Алые паруса» 24 июня 2023 года. Как всегда, он пройдет на Дворцовой площади. Выпускников поздравят известные артисты, а гвоздем программы станет бриг «Россия» с алыми парусами, которые пройдет по Небе под световое шоу.

Пока организаторы праздника не раскрывают подробностей программы. Много лет подряд бессменным ведущим мероприятия был Иван Ургант, но в 2022 году от его участия отказалась.