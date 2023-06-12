Температура воздуха достигнет плюс 22 градусов в Петербурге 12 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Солнечный и теплый день пришел в Петербург 12 июня. По словам специалистов, регион окажется практически в центре антициклона. Из-за этого непосредственно в Северной столице температура воздуха будет колебаться от 20 до плюс 22 градусов. А в области поднимется даже до плюс 23 градусов. Но никто не отменял ветер: его порывы будут летать по городу со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Об этом в своем-телеграм канале сообщил синоптик Михаил Леус.

–Облаков в небе сегодня будет мало. Выходной день вновь обойдется без дождей, – отметил метеоролог.

Он также подчеркнул, что солнечные лучи усилят дневной прогрев и помогут вернуть температуру в рамки климатической нормы города. Атмосферное давление будет падать и составит 769 миллиметров ртутного столба: такой показатель оказался выше нормы. Кстати, тепло сохранится и в начале рабочей недели: не будет осадков, а воздух прогреется до плюс 24 градусов.