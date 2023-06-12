Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с днем России. Фото: Олег ЗОЛОТО

12 июня все граждане нашей страны празднуют День России. Но в Петербурге торжества проходят по-особенному. Так, жителей города на Неве ранним утром понедельника поздравили спикер ЗакСа Александр Бельский и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Россия снова находится на пороге перемен. В такие периоды и проявляются лучшие качества нашего народа: героизм, доблесть, единство. Желаем всем мира, добра, оптимизма, успехов в служении Отечеству, – отметили общественники.

Они также добавили, что этом году Петербург отметил свой 320-й день рождения. И уже сегодня на нем лежит особая ответственность за поддержку и оснащение российской армии, развитие высоких технологий, сохранение нашей культуры.