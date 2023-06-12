Уголовное дело завели на петербуржца из-за подозрений в избиении пенсионера. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне в полицию Красногвардейского района Петербурга обратился 65-летний пенсионер. Он заявил, что его избил и ограбил неизвестный. Обокрал он пострадавшего на сумму около 100 тысяч рублей. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении 44-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Пострадавший заявил, что между двумя и пятью часами ночи его избил неизвестный, после чего отобрал его вещи, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за полученных травм пожилому человеку потребовалась помощь медиков: его госпитализировали в одну из больниц Северной столицы в состоянии средней тяжести.

А уже на следующий день, во время розыскных мероприятий, правоохранители задержали ранее неоднократно судимого 44-летнего неработающего мужчину по подозрению в нарушении общественного порядка. В полиции из-за разбоя завели уголовное дело.