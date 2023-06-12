17-летний мотоциклист не справился с управлением и влетел в линию электропередач

Мотоциклист не справился с управлением и влетел в линию электропередач. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жесткое ДТП произошло накануне с 17-летним мотоциклистом-экстремалом во второй половине дня, 10 июня. Там на третьем километре трассы «подъезд к деревне Даймище», парень не справился с управлением двухколесного коня и вылетел с дороги, после чего наехал на опору линии электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Пилот, управляя питбайком, пренебрег экипировкой. В том числе на юноше не было мотошлема, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за ДТП пострадавшего водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Северной столицы. Только на следующий день у частного дома в деревне Батово Гатчинского района правоохранители нашли тот самый питбайк. Выяснилось, что 39-летний местный житель, которому и принадлежит транспорт, одолжил его на время сыну своего друга. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.